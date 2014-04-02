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13/09/19
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THE CULT
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13/09/19
FEFFARKHORN (day 1)
CIMADOLMO (TV)

13/09/19
MORTUARY DRAPE + GUESTS
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)

13/09/19
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14/09/19
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CIMADOLMO (TV)

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MORTUARY DRAPE
DEATH FEST - BOLZANO

14/09/19
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PADIGLIONE 14 - COLLEGNO (TO)

14/09/19
STORMLORD + DOMINANCE SINATRAS SVANZICA
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14/09/19
GENUS ORDINIS DEI + NETHERBLADE + GUEST
LEGEND CLUB - MILANO

14/09/19
ELECTROCUTION + GUESTS
GROTTA ROSSA - RIMINI

15/09/19
FEFFARKHORN (day 3)
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CANNABIS CORPSE: disponibile un nuovo lyric video
13/09/2019 - 10:31 (42 letture)

RECENSIONI
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