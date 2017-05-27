KISSIN` DYNAMITE: rivelato il nuovo singolo ''Cadillac Maniac''

13/09/19
SEDNA
The Man Behind the Sun
13/09/19
THE EMBER, THE ASH
Consciousness Torn from the Void
13/09/19
BLOOD RED THRONE
Fit to Kill
13/09/19
RAM
The Throne Within
13/09/19
CHERNOTA
When My Blood Runs Cold
13/09/19
KXM
Circle Of Dolls
13/09/19
TOM KEIFER
Rise
13/09/19
BLOCK BUSTER
Losing Gravity
13/09/19
THE STRIGAS
The Loner
13/09/19
THE CULT
The Cult: Sonic Temple 30
13/09/19
FEFFARKHORN (day 1)
CIMADOLMO (TV)
13/09/19
MORTUARY DRAPE + GUESTS
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)
13/09/19
FUROR GALLICO + STORMLORD
LEGEND CLUB - MILANO
14/09/19
FEFFARKHORN (day 2)
CIMADOLMO (TV)
14/09/19
MORTUARY DRAPE
DEATH FEST - BOLZANO
14/09/19
AIRBORN + GUESTS
PADIGLIONE 14 - COLLEGNO (TO)
14/09/19
STORMLORD + DOMINANCE SINATRAS SVANZICA
THE FACTORY - VERONA
14/09/19
GENUS ORDINIS DEI + NETHERBLADE + GUEST
LEGEND CLUB - MILANO
14/09/19
ELECTROCUTION + GUESTS
GROTTA ROSSA - RIMINI
15/09/19
FEFFARKHORN (day 3)
CIMADOLMO (TV)