NOVEMBERS DOOM: ascolta la titiletrack del nuovo album

15/09/19
HERUKA
Turning To Dust
20/09/19
URN
Iron Will of Power
20/09/19
KADAVAR
For the Dead Travel Fast
20/09/19
TUNGSTEN
We Will Rise
20/09/19
CULT OF LUNA
A Dawn to Fear
20/09/19
BELENOS
Argoat
20/09/19
LEE AARON
Power, Soul, Rock N Roll
20/09/19
SNOW BURIAL
Ostrava
20/09/19
EXHORDER
Mourn the Southern Skies
20/09/19
BRETUS
Aion Tetra
14/09/19
FEFFARKHORN (day 2)
CIMADOLMO (TV)
14/09/19
MORTUARY DRAPE
DEATH FEST - BOLZANO
14/09/19
AIRBORN + GUESTS
PADIGLIONE 14 - COLLEGNO (TO)
14/09/19
STORMLORD + DOMINANCE SINATRAS SVANZICA
THE FACTORY - VERONA
14/09/19
GENUS ORDINIS DEI + NETHERBLADE + GUEST
LEGEND CLUB - MILANO
14/09/19
ELECTROCUTION + GUESTS
GROTTA ROSSA - RIMINI
15/09/19
FEFFARKHORN (day 3)
CIMADOLMO (TV)
15/09/19
MGLA + MARTWA AURA + DAGORATH
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)
15/09/19
SOUND STORM + FALSE MEMORIES + GUEST
LEGEND CLUB - MILANO
17/09/19
JACK SONNI + GUESTS
LEGEND CLUB - MILANO