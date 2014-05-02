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NOVEMBERS DOOM: ascolta la titiletrack del nuovo album
14/09/2019 - 12:02 (67 letture)

Graziano
Sabato 14 Settembre 2019, 15.15.06
1
Dagli esordi in super growl a canzoni quasi pulite. Band che mi affascina ma che non riesce mai a fare il salto di qualità. Magari è la volta buona...
RECENSIONI
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