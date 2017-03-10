IMMINENCE: disponibile la versione acustica di ''Saturated Soul''

20/09/19
KURGAN
Yggdrasil Burns
20/09/19
LEE AARON
Power, Soul, Rock N Roll
20/09/19
AWAKE THE DREAMER
Damaged Souls
20/09/19
BULLRING
Break Down the Gate
20/09/19
AS I LAY DYING
Shaped by Fire
20/09/19
BRETUS
Aion Tetra
20/09/19
SNOW BURIAL
Ostrava
20/09/19
MONOLORD
No Comfort
20/09/19
URN
Iron Will of Power
20/09/19
MYSTERY BLUE
8red
17/09/19
JACK SONNI + GUESTS
LEGEND CLUB - MILANO
19/09/19
DER WEG EINER FREIHEIT + DOWNFALL OF GAIA
LEGEND CLUB - MILANO
19/09/19
NILE + HATE ETERNAL + VITRIOL + OMOPHAGIA
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
20/09/19
LIGHT THIS CITY
DAGDA - RETORBIDO (PV)
20/09/19
SOTO + GUEST TBA
LEGEND CLUB - MILANO
20/09/19
RAM + VULTURE + INDIAN NIGHTMARE
DEDOLOR MUSIC HQ - ROVELLASCA (CO)
20/09/19
NILE + HATE ETERNAL + VITRIOL + OMOPHAGIA
LARGO VENUE - ROMA
20/09/19
S.R.L. + VIOLENT INNER PROTEST + ORGANIC ILLUSION
SAXA BEACH - PORTO S. ELPIDIO (FM)
20/09/19
HORRID + STIGE
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)
21/09/19
NILE + HATE ETERNAL + VITRIOL + OMOPHAGIA
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)