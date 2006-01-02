      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
Devin Townsend
Clicca per ingrandire
La cover del disco
Clicca per ingrandire
L'artwork interno di ''Empath''
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

20/09/19
KURGAN
Yggdrasil Burns

20/09/19
LEE AARON
Power, Soul, Rock N Roll

20/09/19
AS I LAY DYING
Shaped by Fire

20/09/19
AWAKE THE DREAMER
Damaged Souls

20/09/19
BRETUS
Aion Tetra

20/09/19
BULLRING
Break Down the Gate

20/09/19
SNOW BURIAL
Ostrava

20/09/19
MONOLORD
No Comfort

20/09/19
URN
Iron Will of Power

20/09/19
MYSTERY BLUE
8red

CONCERTI

17/09/19
JACK SONNI + GUESTS
LEGEND CLUB - MILANO

19/09/19
DER WEG EINER FREIHEIT + DOWNFALL OF GAIA
LEGEND CLUB - MILANO

19/09/19
NILE + HATE ETERNAL + VITRIOL + OMOPHAGIA
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

20/09/19
LIGHT THIS CITY
DAGDA - RETORBIDO (PV)

20/09/19
SOTO + GUEST TBA
LEGEND CLUB - MILANO

20/09/19
RAM + VULTURE + INDIAN NIGHTMARE
DEDOLOR MUSIC HQ - ROVELLASCA (CO)

20/09/19
NILE + HATE ETERNAL + VITRIOL + OMOPHAGIA
LARGO VENUE - ROMA

20/09/19
S.R.L. + VIOLENT INNER PROTEST + ORGANIC ILLUSION
SAXA BEACH - PORTO S. ELPIDIO (FM)

20/09/19
HORRID + STIGE
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)

21/09/19
NILE + HATE ETERNAL + VITRIOL + OMOPHAGIA
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)
DEVIN TOWNSEND: il videoclip di ''Why?''
16/09/2019 - 13:07 (112 letture)

fasanez
Lunedì 16 Settembre 2019, 14.05.37
1
Forse il pezzo che preferisco. Guarderò il video con calma.
RECENSIONI
69
71
100
90
84
ARTICOLI
22/07/2015
Live Report
DEVIN TOWNSEND PROJECT
Rockplanet, Pinarella di Cervia (RA), 17/07/2015
14/03/2015
Live Report
DEVIN TOWNSEND PROJECT + PERIPHERY + SHINING
Live Club, Trezzo Sull’Adda (MI), 08/03/2015
15/09/2014
Intervista
DEVIN TOWNSEND
A tu per tu col genio
16/08/2014
Live Report
DEVIN TOWNSEND + SHINING
Rock Planet, Pinarella di Cervia (RA), 11/08/14
05/12/2012
Live Report
FEAR FACTORY + DEVIN TOWNSEND PROJECT + DUNDERBEIST
Magazzini Generali, Milano, 25/11/2012
02/01/2006
Intervista
DEVIN TOWNSEND
Si racconta a Metallized
 
ALTRE NOTIZIE
16/09/2019 - 13:07
DEVIN TOWNSEND: il videoclip di ''Why?''
16/06/2019 - 19:51
DEVIN TOWNSEND: i dettagli di 'Eras Part IV' in uscita ad agosto
29/03/2019 - 08:44
DEVIN TOWNSEND: ecco il video di ''Spirits Will Collide''
15/03/2019 - 16:07
DEVIN TOWNSEND: ecco il video di ''Evermore''
22/02/2019 - 10:28
DEVIN TOWNSEND: ascolta un nuovo brano
16/01/2019 - 18:15
DEVIN TOWNSEND: i dettagli di 'Empath' in uscita a marzo
23/06/2018 - 06:46
DEVIN TOWNSEND PROJECT: online un altro estratto dal nuovo DVD
24/05/2018 - 21:41
DEVIN TOWNSEND PROJECT: diffuso un primo estratto dal nuovo live CD/DVD
28/04/2018 - 06:48
DEVIN TOWNSEND PROJECT: a luglio in arrivo un nuovo live CD/DVD
20/04/2018 - 17:17
DEVIN TOWNSEND: in arrivo la raccolta in LP 'Eras'
ULTIME NOTIZIE
16/09/2019 - 19:23
IVORY TOWER: guarda il nuovo video
16/09/2019 - 19:09
EREB ALTOR: presentato il brano ''Prepare For War''
16/09/2019 - 17:59
NIGHTGLOW: tutti i dettagli di "Rage of a Bleedin’ Society"
16/09/2019 - 17:51
I AM LETHE: "Journey" uscirà a ottobre per AD Noctem Records, ecco i dettagli
16/09/2019 - 17:38
DAVID ELLEFSON: in Italia a novembre per il tour 'Basstory'
16/09/2019 - 17:33
RAIN: nuovo album nel 2020
16/09/2019 - 17:27
PSYCHOPUNCH: online il nuovo singolo
16/09/2019 - 11:07
KREATOR: Frédéric Leclercq è il nuovo bassista
16/09/2019 - 09:34
UNAUSSPRECHLICHEN KULTEN: disponibile il brano "The Evil Out of Control"
16/09/2019 - 09:26
THE DEVIL WEARS PRADA: ascolta il singolo "Please Say No"
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     