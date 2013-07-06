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Power, Soul, Rock N Roll

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19/09/19
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19/09/19
NILE + HATE ETERNAL + VITRIOL + OMOPHAGIA
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20/09/19
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20/09/19
SOTO + GUEST TBA
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20/09/19
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DEDOLOR MUSIC HQ - ROVELLASCA (CO)

20/09/19
NILE + HATE ETERNAL + VITRIOL + OMOPHAGIA
LARGO VENUE - ROMA

20/09/19
S.R.L. + VIOLENT INNER PROTEST + ORGANIC ILLUSION
SAXA BEACH - PORTO S. ELPIDIO (FM)

20/09/19
HORRID + STIGE
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)

21/09/19
NILE + HATE ETERNAL + VITRIOL + OMOPHAGIA
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)
EREB ALTOR: presentato il brano ''Prepare For War''
16/09/2019 - 19:09 (17 letture)

RECENSIONI
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ARTICOLI
18/03/2014
Live Report
BORKNAGAR + MANEGARM + IN VAIN + EREB ALTOR + SHADE EMPIRE
E20 Underground, Montecchio Maggiore (VI) – Traffic Live Club, Roma; 12-13/03/2014
 
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