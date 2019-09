PINO SCOTTO: svela nove date per i suoi settant'anni

19/09/2019 - 11:18 (233 letture)



Discutine con noi sul FORUM Anna Rosa "annie" Lupo 4 Massimo rispetto come cantante e per quello che ha fatto con i vanadium e i fire trails, però dice sempre le stesse 4 cose, se penso quando diceva che j ax meritava rispetto solo perché facevano i duetti insieme..... Chissà adesso che è andato a x factor e duetta con fedez se la pensa uguale 😂 3 antipatico e borioso sicuramente, però ingiustamente sottovalutato dal proprio popolo, i suoi settanta sono un traguardo importante e lui volente o nolente è comunque una bandiera del metal...la roba dei vanadium è comunque sempre stata ottima e anche con i fire trails aveva uone potenzialità, poi s'è grillizzato ed è diventato un brontolone insopportabile 2 Addirittura nove? Si è sprecato! 1 Tutti a fare sbroccare l'uomo dai 35 anni in fabbrica per il suo compleanno. Una sbroccata al compleanno vuol dire sbroccare tutto l'anno.