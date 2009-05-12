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DAGDA - RETORBIDO (PV)

20/09/19
SOTO + GUEST TBA
LEGEND CLUB - MILANO

20/09/19
RAM + VULTURE + INDIAN NIGHTMARE
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20/09/19
NILE + HATE ETERNAL + VITRIOL + OMOPHAGIA
LARGO VENUE - ROMA

20/09/19
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SAXA BEACH - PORTO S. ELPIDIO (FM)

20/09/19
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20/09/19
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21/09/19
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21/09/19
MORTUARY DRAPE
SONS OF ROCK - MORES (SS)
URN: tutto il nuovo album in streaming
19/09/2019 - 20:13 (35 letture)

RECENSIONI
ARTICOLI
06/02/2019
Live Report
DRACONIAN + HARAKIRI FOR THE SKY + SOJOURNER
Dagda Live Club – Retorbido (PV) – 31/01/2019
04/08/2018
Live Report
NOTTE ROCK: LICH + LIBERAZIONE + 600000 MOUNTAINS + SATURN DATE
Parco Urbano, S. Lucia del Mela (ME), 28/07/2018
24/06/2018
Live Report
FIRENZE ROCKS - OZZY OSBOURNE + GUESTS
Visarno Arena, Firenze, 17/06/2018
09/04/2018
Articolo
SECRETS OF MY KINGDOM: RETURN TO DIMENSIONS UNKNOWN
Nel mondo di Mortiis
17/08/2016
Live Report
METAL CHURCH + SKANNERS + WHITE SKULL + BURNING BLACK
Phenomenon, Fontaneto d'Agogna (NO), 10/08/2016
01/02/2016
Live Report
AVERSIONS CROWN + RINGS OF SATURN + A NIGHT IN TEXAS + WORMHOLE + HUMAN IMPROVEMENT PROCESS
@Cycle Club, Calenzano (FI), 28/1/2016
25/09/2015
Live Report
SATURNUS + HELEVORN
Padiglione 14, Collegno (TO) 20/09/2015
16/05/2014
Live Report
RECKLESS LOVE + BURNING BLACK + LIPSTICK + WICKED STARRR
Traffic Live Club, Roma, 09/05/2014
15/01/2014
Live Report
SATURNUS + DOOMRAISER + THE FORESHADOWING + SHORE OF NULL + (ECHO)
Circolo Colony, Brescia, 11/01/2014
15/07/2013
Intervista
PENSEES NOCTURNES
L'Arte per sconfiggere la Noia.
24/06/2013
Live Report
AIRBOURNE + THE GUESTZ
Orion Live Club, Roma, 19/06/2013
08/05/2013
Intervista
AS THEY BURN
Vita, Baguettes & Breakdown
10/12/2011
Live Report
KARMA TO BURN + CAMION
Sinister Noise, Roma, 04/12/2011
12/04/2011
Live Report
ELVENKING + FOLKSTONE + BURNING BLACK
People Club, 09/04/2011, Vicenza
27/09/2010
Live Report
OZZY OSBOURNE + KORN
Palasharp, Milano, 22/09/2010
14/07/2010
Live Report
OZZY OSBOURNE + LABYRINTH
Villa Contarini, Piazzola Sul Brenta (PD), 05/07/2010
14/03/2010
Live Report
AIRBOURNE + BLACK RAINBOWS
Una serata all'insegna dell'Hard Rock
06/03/2010
Live Report
LAMB OF GOD + JOB FOR A COWBOY + AUGUST BURNS RED + BETWEEN THE BURIED AND ME
Alpheus, Roma, 24/02/2010
15/12/2009
Live Report
AHAB + IN MOURNING
Kolony Metal Fest
25/05/2009
Intervista
PENSEES NOCTURNES
Dalla Francia con dolore
12/05/2009
Intervista
MOURNFUL CONGREGATION
Lenti movimenti del cosmo
 
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19/09/2019 - 22:44
SEPULTURA: completate le registrazioni per il prossimo album
19/09/2019 - 20:46
LORD MANTIS: svelano i dettagli e un brano del nuovo album
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IN MOURNING: ecco un nuovo lyric video
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BLOOD INCANTATION: i dettagli del nuovo album
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TETHRA: è morto l'ex-bassista Giuseppe Aufiero
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AETERNITAS: al lavoro sul sesto album
 
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