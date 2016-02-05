SYBERIA: guarda il video della titletrack

20/09/19
MYSTERY BLUE
8red
20/09/19
KURGAN
Yggdrasil Burns
20/09/19
KADAVAR
For the Dead Travel Fast
20/09/19
TUNGSTEN
We Will Rise
20/09/19
SNOW BURIAL
Ostrava
20/09/19
LEE AARON
Power, Soul, Rock N Roll
20/09/19
CULT OF LUNA
A Dawn to Fear
20/09/19
COFFINS
Beyond The Circular Demise
20/09/19
BRETUS
Aion Tetra
20/09/19
LIGHT THIS CITY
DAGDA - RETORBIDO (PV)
20/09/19
SOTO + GUEST TBA
LEGEND CLUB - MILANO
20/09/19
RAM + VULTURE + INDIAN NIGHTMARE
DEDOLOR MUSIC HQ - ROVELLASCA (CO)
20/09/19
NILE + HATE ETERNAL + VITRIOL + OMOPHAGIA
LARGO VENUE - ROMA
20/09/19
S.R.L. + VIOLENT INNER PROTEST + ORGANIC ILLUSION
SAXA BEACH - PORTO S. ELPIDIO (FM)
20/09/19
HORRID + STIGE
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)
20/09/19
TMA FEST (day 1)
PADIGLIONE 14 - COLLEGNO (TO)
21/09/19
NILE + HATE ETERNAL + VITRIOL + OMOPHAGIA
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)
21/09/19
GO! FEST
CSOA SPARTACO - ROMA
21/09/19
MORTUARY DRAPE
SONS OF ROCK - MORES (SS)