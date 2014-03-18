      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
Järtecken - Album Cover
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

20/09/19
MYSTERY BLUE
8red

20/09/19
KURGAN
Yggdrasil Burns

20/09/19
KADAVAR
For the Dead Travel Fast

20/09/19
TUNGSTEN
We Will Rise

20/09/19
SNOW BURIAL
Ostrava

20/09/19
LEE AARON
Power, Soul, Rock N Roll

20/09/19
CULT OF LUNA
A Dawn to Fear

20/09/19
CULT OF LUNA
A Dawn to Fear

20/09/19
COFFINS
Beyond The Circular Demise

20/09/19
BRETUS
Aion Tetra

CONCERTI

20/09/19
LIGHT THIS CITY
DAGDA - RETORBIDO (PV)

20/09/19
SOTO + GUEST TBA
LEGEND CLUB - MILANO

20/09/19
RAM + VULTURE + INDIAN NIGHTMARE
DEDOLOR MUSIC HQ - ROVELLASCA (CO)

20/09/19
NILE + HATE ETERNAL + VITRIOL + OMOPHAGIA
LARGO VENUE - ROMA

20/09/19
S.R.L. + VIOLENT INNER PROTEST + ORGANIC ILLUSION
SAXA BEACH - PORTO S. ELPIDIO (FM)

20/09/19
HORRID + STIGE
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)

20/09/19
TMA FEST (day 1)
PADIGLIONE 14 - COLLEGNO (TO)

21/09/19
NILE + HATE ETERNAL + VITRIOL + OMOPHAGIA
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)

21/09/19
GO! FEST
CSOA SPARTACO - ROMA

21/09/19
MORTUARY DRAPE
SONS OF ROCK - MORES (SS)
EREB ALTOR: in streaming tutto il nuovo album
20/09/2019 - 09:02 (35 letture)

RECENSIONI
67
72
65
68
ARTICOLI
18/03/2014
Live Report
BORKNAGAR + MANEGARM + IN VAIN + EREB ALTOR + SHADE EMPIRE
E20 Underground, Montecchio Maggiore (VI) – Traffic Live Club, Roma; 12-13/03/2014
 
ALTRE NOTIZIE
20/09/2019 - 09:02
EREB ALTOR: in streaming tutto il nuovo album
16/09/2019 - 19:09
EREB ALTOR: presentato il brano ''Prepare For War''
12/08/2019 - 18:25
EREB ALTOR: ascolta ''Queen Of All Seas''
24/07/2019 - 14:30
EREB ALTOR: a settembre il nuovo album
26/05/2017 - 20:13
EREB ALTOR: svelato l'artwork del nuovo album
09/04/2017 - 22:56
EREB ALTOR: firmano per la Hammerheart Records, a luglio il nuovo disco
17/02/2016 - 20:24
EREB ALTOR: ecco il video della cover di 'Twilight Of The Gods'
18/04/2015 - 15:44
EREB ALTOR: guarda il nuovo video
16/03/2015 - 19:23
EREB ALTOR: online il nuovo lyric video
15/02/2015 - 11:37
EREB ALTOR: ad aprile il nuovo disco, ecco titolo, release date e copertina
ULTIME NOTIZIE
20/09/2019 - 11:23
PHIL CAMPBELL: ascolta il singolo "Swing It" con Alice Cooper
20/09/2019 - 11:15
WHITE WARD: disponibile lo streaming del nuovo disco
20/09/2019 - 11:02
AVATARIUM: il videoclip di ''Rubicon'' e la tracklist dell'album
20/09/2019 - 11:06
CULT OF LUNA: tutto il nuovo album in streaming
20/09/2019 - 10:58
SHARKS IN YOUR MOUTH: il 12 ottobre a Roma con Discoveries e molti altri
20/09/2019 - 10:49
EGOSYSTEMA: terminate le registrazioni del prossimo album
20/09/2019 - 10:38
MONGREL`S CROSS: Proscriptor degli Absu è il nuovo cantante; album nel 2020
20/09/2019 - 10:29
VOLTUMNA: firmato accordo con Extreme Metal Music, nuovo album a dicembre
20/09/2019 - 09:16
DANKO JONES: guarda il video di ''Fists Up High''
20/09/2019 - 09:05
MICHAEL SWEET: un primo brano dal suo album solista
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     