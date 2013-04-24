      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La copertina del disco
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

20/09/19
MYSTERY BLUE
8red

20/09/19
KURGAN
Yggdrasil Burns

20/09/19
KADAVAR
For the Dead Travel Fast

20/09/19
TUNGSTEN
We Will Rise

20/09/19
SNOW BURIAL
Ostrava

20/09/19
LEE AARON
Power, Soul, Rock N Roll

20/09/19
CULT OF LUNA
A Dawn to Fear

20/09/19
CULT OF LUNA
A Dawn to Fear

20/09/19
COFFINS
Beyond The Circular Demise

20/09/19
BRETUS
Aion Tetra

CONCERTI

20/09/19
LIGHT THIS CITY
DAGDA - RETORBIDO (PV)

20/09/19
SOTO + GUEST TBA
LEGEND CLUB - MILANO

20/09/19
RAM + VULTURE + INDIAN NIGHTMARE
DEDOLOR MUSIC HQ - ROVELLASCA (CO)

20/09/19
NILE + HATE ETERNAL + VITRIOL + OMOPHAGIA
LARGO VENUE - ROMA

20/09/19
S.R.L. + VIOLENT INNER PROTEST + ORGANIC ILLUSION
SAXA BEACH - PORTO S. ELPIDIO (FM)

20/09/19
HORRID + STIGE
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)

20/09/19
TMA FEST (day 1)
PADIGLIONE 14 - COLLEGNO (TO)

21/09/19
NILE + HATE ETERNAL + VITRIOL + OMOPHAGIA
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)

21/09/19
GO! FEST
CSOA SPARTACO - ROMA

21/09/19
MORTUARY DRAPE
SONS OF ROCK - MORES (SS)
CULT OF LUNA: tutto il nuovo album in streaming
20/09/2019 - 11:06 (30 letture)

RECENSIONI
82
82
82
86
86
78
80
ARTICOLI
29/04/2013
Live Report
CULT OF LUNA + THE OCEAN + LO!
Traffic Club, Roma, 24/04/2013
 
ALTRE NOTIZIE
20/09/2019 - 11:06
CULT OF LUNA: tutto il nuovo album in streaming
05/09/2019 - 12:19
CULT OF LUNA: online un nuovo video
31/07/2019 - 13:10
CULT OF LUNA: svelati i dettagli del nuovo album e un video
20/05/2019 - 19:15
CULT OF LUNA: una data in Italia a dicembre
06/05/2019 - 18:54
CULT OF LUNA: ascolta la nuova ''The Silent Man''
20/03/2019 - 18:03
CULT OF LUNA: firmato un contratto per Metal Blade Records
16/11/2017 - 08:23
CULT OF LUNA: in streaming il nuovo live DVD
12/04/2017 - 10:51
CULT OF LUNA: disponibile un'altra anticipazione del prossimo live
18/02/2017 - 10:59
CULT OF LUNA: il video di 'The Sweep' e 'Light Chaser' dal prossimo DVD
21/12/2016 - 11:42
CULT OF LUNA: previsto un nuovo live DVD/CD
ULTIME NOTIZIE
20/09/2019 - 11:23
PHIL CAMPBELL: ascolta il singolo "Swing It" con Alice Cooper
20/09/2019 - 11:15
WHITE WARD: disponibile lo streaming del nuovo disco
20/09/2019 - 11:02
AVATARIUM: il videoclip di ''Rubicon'' e la tracklist dell'album
20/09/2019 - 10:58
SHARKS IN YOUR MOUTH: il 12 ottobre a Roma con Discoveries e molti altri
20/09/2019 - 10:49
EGOSYSTEMA: terminate le registrazioni del prossimo album
20/09/2019 - 10:38
MONGREL`S CROSS: Proscriptor degli Absu è il nuovo cantante; album nel 2020
20/09/2019 - 10:29
VOLTUMNA: firmato accordo con Extreme Metal Music, nuovo album a dicembre
20/09/2019 - 09:16
DANKO JONES: guarda il video di ''Fists Up High''
20/09/2019 - 09:05
MICHAEL SWEET: un primo brano dal suo album solista
20/09/2019 - 09:02
EREB ALTOR: in streaming tutto il nuovo album
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     