MICHAEL SCHENKER FEST: online un nuovo video

23/09/19
JUMPSCARE
Don`t Close Your Eyes
23/09/19
IVORY TOWER
Stronger
27/09/19
FERALIA
Helios Manifesto
27/09/19
MORTEM
Ravnsvart
27/09/19
EXCALION
Emotions
27/09/19
CREEPING DEATH
Wretched Illusions
27/09/19
E-L-R
Mænad
27/09/19
WEDNESDAY 13
Necrophaze
27/09/19
DRAGONFORCE
Extreme Power Metal
27/09/19
VOICE OF RUIN
Acheron
22/09/19
...AND YOU WILL KNOW US BY THE TRIAL OF DEAD (ANNULLATO!)
SANTERIA TOSCANA 31 - MILANO
22/09/19
WARBELL + GUESTS
GRIND HOUSE CLUB - PADOVA
24/09/19
DEVILDRIVER + METHEDRAS + THAEIA (ANNULLATO!)
LEGEND CLUB - MILANO
25/09/19
DEVILDRIVER + METHEDRAS + THAEIA (ANNULLATO!)
ORION - ROMA
26/09/19
RIVERS OF NIHIL + GUESTS
CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)
26/09/19
RATOS DE PORAO + NUCLEAR (ANNULLATO!)
SPAZIO POLIVALENTE - CARAMAGNA PIEMONTE (CN)
26/09/19
NERO DI MARTE + JUGGERNAUT
PADIGLIONE 14 - COLLEGNO (TO)
27/09/19
RATOS DE PORAO + NUCLEAR (ANNULLATO!)
TRAFFIC CLUB - ROMA
27/09/19
NERO DI MARTE + JUGGERNAUT
JOE KOALA - OSIO SOPRA (BG)
27/09/19
SOUL OF STEEL + ROBERTO TIRANTI
BLACKSMITH PUB - CRISPIANO (TA)