      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La copertina del disco
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

23/09/19
JUMPSCARE
Don`t Close Your Eyes

23/09/19
IVORY TOWER
Stronger

27/09/19
OPETH
In Cauda Venenum

27/09/19
KMFDM
Paradise

27/09/19
MORTEM
Ravnsvart

27/09/19
CORELEONI
CoreLeoni II

27/09/19
NETHERBIRD
Into The Vast Uncharted

27/09/19
BHLEG
Äril

27/09/19
FERALIA
Helios Manifesto

27/09/19
DRAGONFORCE
Extreme Power Metal

CONCERTI

24/09/19
DEVILDRIVER + METHEDRAS + THAEIA (ANNULLATO!)
LEGEND CLUB - MILANO

25/09/19
DEVILDRIVER + METHEDRAS + THAEIA (ANNULLATO!)
ORION - ROMA

26/09/19
RIVERS OF NIHIL + GUESTS
CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)

26/09/19
RATOS DE PORAO + NUCLEAR (ANNULLATO!)
SPAZIO POLIVALENTE - CARAMAGNA PIEMONTE (CN)

26/09/19
NERO DI MARTE + JUGGERNAUT
PADIGLIONE 14 - COLLEGNO (TO)

27/09/19
RATOS DE PORAO + NUCLEAR (ANNULLATO!)
TRAFFIC CLUB - ROMA

27/09/19
NERO DI MARTE + JUGGERNAUT
JOE KOALA - OSIO SOPRA (BG)

27/09/19
SOUL OF STEEL + ROBERTO TIRANTI
BLACKSMITH PUB - CRISPIANO (TA)

27/09/19
SATARIAL + NECROSHINE
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)

28/09/19
RATOS DE PORAO + NUCLEAR (ANNULLATO!)
AGRITURISMO AI DUE LAGHI - GAMBULAGA DI PORTOMAGGIORE (FE)
PROFANATICA: ascolta un nuovo brano
23/09/2019 - 17:16 (25 letture)

RECENSIONI
57
80
ARTICOLI
18/11/2018
Live Report
WATAIN + ROTTING CHRIST + PROFANATICA
Live Club, Trezzo sull'Adda (MI), 11/11/18
 
ALTRE NOTIZIE
23/09/2019 - 17:16
PROFANATICA: ascolta un nuovo brano
30/08/2019 - 11:39
PROFANATICA: ascolta un nuovo brano
11/08/2019 - 17:11
PROFANATICA: annunciate tre date in Italia a novembre
08/08/2019 - 17:34
PROFANATICA: a ottobre il nuovo album, dettagli e singolo
07/02/2019 - 22:01
PROFANATICA: firmato un contratto per Season of Mist
03/10/2018 - 10:56
PROFANATICA: i dettagli del nuovo disco in uscita a novembre
15/06/2018 - 12:17
WATAIN: per un'unica data in Italia con Rotting Christ e Profanatica
07/01/2018 - 15:15
PROFANATICA: unica data in Italia con Rites of thy Degringolade
18/07/2016 - 21:48
PROFANATICA: tutto il nuovo disco ascoltabile in streaming
28/06/2016 - 10:48
PROFANATICA: ascolta il brano 'Magic & Muhr'
ULTIME NOTIZIE
23/09/2019 - 17:40
THE OBSESSED: cancellate nuovamente le date europee
23/09/2019 - 17:08
BLACK WINTER FEST: annunciati i Kampfar e i Djevelkult
23/09/2019 - 17:21
MIDNIGHT ODYSSEY: diffuso il primo singolo del nuovo album
23/09/2019 - 14:41
DRAGONFORCE: il video del terzo estratto
23/09/2019 - 12:48
SKINLAB: altri dettagli sul prossimo album
23/09/2019 - 12:14
BROTHERS OF METAL: la tracklist di ''Emblas Saga''
23/09/2019 - 11:30
EXCALION: disponibile il video di "Trust"
23/09/2019 - 11:21
SATARIAL: coi Necroshine questo venerdì in provincia di Como
23/09/2019 - 11:15
GRAVE DIGGER: svelata la data di uscita del prossimo album
23/09/2019 - 11:01
MYRATH: in Italia a marzo per due date
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     