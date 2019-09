TRICK OR TREAT: presentata la canzone ''Libra - One Hundred Dragons Force''

23/09/2019 - 22:03 (30 letture)



Discutine con noi sul FORUM Federico "Vandroy" Landini 1 Errore nella notizia....c’è scritto di virgo mentre la canzone è di libra. Detto questo non mi piace molto, a pari della canzone del toro la trovo la meno ispirata. Su un cavaliere come libra che dava molti spunti interessanti devo dire che mi sarei aspettato molto più. La cosa migliore è il richiamo alla musica orientale. Ariete, gemelli, cancro, leone e vergine top! Flop toro e bilancia X me!