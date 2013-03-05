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25/09/19
DEVILDRIVER + METHEDRAS + THAEIA (ANNULLATO!)
ORION - ROMA

26/09/19
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26/09/19
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26/09/19
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RATOS DE PORAO + NUCLEAR (ANNULLATO!)
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27/09/19
NERO DI MARTE + JUGGERNAUT
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27/09/19
SOUL OF STEEL + ROBERTO TIRANTI
BLACKSMITH PUB - CRISPIANO (TA)

27/09/19
SATARIAL + NECROSHINE
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)

28/09/19
RATOS DE PORAO + NUCLEAR (ANNULLATO!)
AGRITURISMO AI DUE LAGHI - GAMBULAGA DI PORTOMAGGIORE (FE)

28/09/19
SUMMER OF THE DEAD FEST
POSTWAR CINEMA CLUB - PARMA
STEEL PANTHER: online il video di ''Fuck Everydoby''
24/09/2019 - 20:35 (50 letture)

gianmarco
Mercoledì 25 Settembre 2019, 0.51.50
1
adirittura x la Nuclear , gran passo avanti per gli Steel Panther.
RECENSIONI
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10/03/2014
Live Report
STEEL PANTHER + BAD BONES
Alcatraz, Milano (MI), 05/03/2013
 
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