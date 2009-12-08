AMON AMARTH: presentato il video di ''Shield Wall''

27/09/19
OPETH
In Cauda Venenum
27/09/19
PHOBOCOSM
Everlasting Void
27/09/19
NETHERBIRD
Into The Vast Uncharted
27/09/19
NUMEN
Iluntasuna besarkatu nuen betiko
27/09/19
KMFDM
Paradise
27/09/19
MORTEM
Ravnsvart
27/09/19
CORELEONI
CoreLeoni II
27/09/19
DRAGONFORCE
Extreme Power Metal
27/09/19
EXCALION
Emotions
27/09/19
WEDNESDAY 13
Necrophaze
27/09/19
RATOS DE PORAO + NUCLEAR (ANNULLATO!)
TRAFFIC CLUB - ROMA
27/09/19
NERO DI MARTE + JUGGERNAUT
JOE KOALA - OSIO SOPRA (BG)
27/09/19
SOUL OF STEEL + ROBERTO TIRANTI
BLACKSMITH PUB - CRISPIANO (TA)
27/09/19
SATARIAL + NECROSHINE
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)
28/09/19
RATOS DE PORAO + NUCLEAR (ANNULLATO!)
AGRITURISMO AI DUE LAGHI - GAMBULAGA DI PORTOMAGGIORE (FE)
28/09/19
SUMMER OF THE DEAD FEST
POSTWAR CINEMA CLUB - PARMA
28/09/19
NERO DI MARTE + JUGGERNAUT
FREAKOUT - BOLOGNA
03/10/19
NANOWAR OF STEEL + ROYPNOL
CRAZY BULL CAFE' - GENOVA
04/10/19
PINO SCOTTO
SANTOMATO LIVE - PISTOIA
04/10/19
SKELETOON
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)