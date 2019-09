METALLICA: James Hetfield torna in riabilitazione

10 Forza Jimbo!!!!!! 9 Mi dispiace x lui, le dipendenze sono davvero una brutta bestia, in bocca al lupo! 8 Almeno fanno outing, senza inventare mille cazzate. 7 Vai James.. Ne uscirai più forte di prima. Altro che delusione.. Sei il leader della band più importante del mondo. E fan**** a chi ti critica 6 Lo vedevo in effetti un po' scoppiato ultimamente. Speriamo si riprenda, certo una vita come quella che deve fare il leader dei Metallica non aiuta a combattere un problema di tal portata (che infatti si porta dietro da almeno 30 anni). 5 Li ho amati, odiati, criticati, ma gli voglio bene. James é uno dei 2/3 frontman più carismatici della musica dura. Ma è umano, ed ha i suoi demoni. Spero davvero che ne esca, e che possa vivere a lungo con serenità. 4 Mi spiace per il grande James! In bocca al lupo x un pronto recupero! 3 potevano continuare e cercarsi un bravo cantante =) =) =) 2 Che delusione... 1 Brutta cosa questa..speriamo non si rovini del tutto con l' alcool, e' una brutta bestia!