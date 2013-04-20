LORDI: 'Killection' uscirà nel 2020, annunciate due date in Italia

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26/04/2013
Live Report
LORDI + REVERSE GRIP + COLLATERAL DAMAGE
New Age Club, Roncade (TV), 20/04/2013
 
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