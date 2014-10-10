BHLEG: online il live video di ''Sunnanljus''

01/10/19
HELLOWEEN
United Alive
04/10/19
BORIS
LφVE & EVφL
04/10/19
WILLIAM DUVALL
One Alone
04/10/19
ESOGENESI
Esogenesi
04/10/19
MYRONATH
Into the Qliphoth
04/10/19
THE DARKNESS
Easter Is Cancelled
04/10/19
STORM{O}
Finis Terrae
04/10/19
EXHUMED
Horror
04/10/19
IN MOURNING
Garden of Storms
04/10/19
EHLDER
Nordabetraktelse
03/10/19
NANOWAR OF STEEL + ROYPNOL
CRAZY BULL CAFE' - GENOVA
04/10/19
PINO SCOTTO
SANTOMATO LIVE - PISTOIA
04/10/19
SKELETOON
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)
05/10/19
THE OBSESSED (ANNULLATO!)
SPAZIO 211 - TORINO
05/10/19
FOLKSTONE
REVOLVER - SAN DONA DI PIAVE (VE)
05/10/19
SADIST + ZERO TOLERANCE
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)
05/10/19
PLATEAU SIGMA
KRAKATOA FEST III - BOLOGNA
05/10/19
DISTRUZIONE + GRUMO
CONDOR DARK CLUB - RUBIERA (RE)
06/10/19
CHURCH OF MISERY
SPAZIO LIGERA - MILANO
06/10/19
THE OBSESSED (ANNULLATO!)
EVOL LIVE - ROMA