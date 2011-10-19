      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La copertina del disco
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

01/10/19
HELLOWEEN
United Alive

04/10/19
BORIS
LφVE & EVφL

04/10/19
WILLIAM DUVALL
One Alone

04/10/19
ESOGENESI
Esogenesi

04/10/19
MYRONATH
Into the Qliphoth

04/10/19
THE DARKNESS
Easter Is Cancelled

04/10/19
STORM{O}
Finis Terrae

04/10/19
EXHUMED
Horror

04/10/19
IN MOURNING
Garden of Storms

04/10/19
EHLDER
Nordabetraktelse

CONCERTI

03/10/19
NANOWAR OF STEEL + ROYPNOL
CRAZY BULL CAFE' - GENOVA

04/10/19
PINO SCOTTO
SANTOMATO LIVE - PISTOIA

04/10/19
SKELETOON
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)

05/10/19
THE OBSESSED (ANNULLATO!)
SPAZIO 211 - TORINO

05/10/19
FOLKSTONE
REVOLVER - SAN DONA DI PIAVE (VE)

05/10/19
SADIST + ZERO TOLERANCE
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)

05/10/19
PLATEAU SIGMA
KRAKATOA FEST III - BOLOGNA

05/10/19
DISTRUZIONE + GRUMO
CONDOR DARK CLUB - RUBIERA (RE)

06/10/19
CHURCH OF MISERY
SPAZIO LIGERA - MILANO

06/10/19
THE OBSESSED (ANNULLATO!)
EVOL LIVE - ROMA
EXHUMED: ascolta la nuova ''Playing With Fear''
30/09/2019 - 19:34 (21 letture)

RECENSIONI
78
80
85
ARTICOLI
15/03/2014
Live Report
TOXIC HOLOCAUST + EXHUMED
Locomotiv, Bologna, 10/03/2014
29/10/2011
Live Report
EXHUMED + CEPHALIC CARNAGE + BEYOND MURDER + HELLVATE
Traffic Club, Roma, 19/10/2011
 
ALTRE NOTIZIE
30/09/2019 - 19:34
EXHUMED: ascolta la nuova ''Playing With Fear''
10/09/2019 - 19:51
EXHUMED: disponibile un nuovo video ufficiale
13/08/2019 - 17:48
EXHUMED: annunciato il nuovo album, ascolta il singolo
28/03/2019 - 20:59
EXHUMED: al lavoro sul settimo album
15/10/2017 - 20:06
EXHUMED: tutto il nuovo album in streaming
27/09/2017 - 07:02
EXHUMED: guarda il video di 'Night Work'
06/09/2017 - 19:07
EXHUMED: guarda un nuovo video
09/08/2017 - 19:47
EXHUMED: annunciato il nuovo disco, ecco i dettagli ed un brano
16/05/2017 - 22:34
EXPULSION: nuovo supergruppo con membri di Repulsion, Exhumed ed Intronaut
04/04/2017 - 22:18
EXHUMED: iniziate le registrazioni del nuovo disco
ULTIME NOTIZIE
30/09/2019 - 20:00
JETHRO TULL: a novembre in Italia per ''The Ballad of Jethro Tull''
30/09/2019 - 19:37
THE PINEAPPLE THIEF: annunciato un nuovo live album, ascolta un estratto
30/09/2019 - 19:09
SUN OF THE DYING: il secondo album previsto per fine novembre
30/09/2019 - 19:04
SILENT SKIES: debuttano con il singolo ''Horizons''
30/09/2019 - 19:00
BHLEG: online il live video di ''Sunnanljus''
30/09/2019 - 18:54
RED DEATH: a novembre il nuovo album
30/09/2019 - 18:39
FLYING COLORS: presentato il video di ''The Loss Inside''
30/09/2019 - 14:51
OFFICIUM TRISTE: 'The Death of Gaia' uscirà a dicembre, ecco i dettagli e il singolo
30/09/2019 - 14:35
WOUNDED KNEE: annunciato il ritorno con l'album '122 Lune'
30/09/2019 - 14:27
CRYSTAL EYES: svelati i dettagli di 'Starbourne Traveler'
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     