Canzone molto bella; la sua voce ancora in grado di emozionare. Ma non condivido tutto l'entusiasmo che gira intorno all'album. 34 min ( per me un pregio) per 10 canzoni di cui 3 spoken words, 1 intro e un qualcosa di veramente difficoltoso da arrivare sino in fondo "Dirty Sanchez". Ergo restano 5 pezzi (che in alcuni casi sono veramente belli, questo s). Un po' pochino