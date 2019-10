RUNNING WILD: copertina e tracklist di ''Crossing the Blades''

01/10/2019 - 15:00 (124 letture)



Discutine con noi sul FORUM Giovanni "nonchalance" Cau 3 Spero che poi esca l intero album, un ep ha poco senso, poi anche una cover....mah 2 Copertina sontuosa, track list ricchissima, manca solo il mitico Angelo Sasso alla batteria per regalarci un grande album. 1 Per la copertina si è sprecato, il contenuto....🤔