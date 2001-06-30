ONI: disponibile in digitale il singolo ''Alone''

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25/08/2019
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# 7 - Metal For Emergency / Associazione Senza Tempo
17/06/2019
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IL MONDO DEVE SAPERE. STORIA DEI MALNÀTT (QUELLI BUONI DI BOLOGNA)
La Recensione
06/02/2019
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06/07/2018
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26/06/2018
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PREMIATA FORNERIA MARCONI
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22/01/2018
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Non siamo proprio dei tipi loquaci!
28/11/2017
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Senza passione, un gruppo non dovrebbe neanche cominciare a suonare!
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CONFESSIONI DI UN ERETICO
La recensione
02/03/2017
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BELZEBONG + SONIC WOLVES + THREE EYES LEFT
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01/11/2016
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TrecentosessantaGradi, Roma, 26/10/2016
15/10/2016
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KATATONIA + AGENT FRESCO + VOLA
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29/07/2016
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16/05/2016
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KATATONIA
Siamo più forti che mai
27/02/2016
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01/11/2015
Intervista
I PROTAGONISTI
# 6 - Jolly Roger Records
18/10/2015
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29/08/2015
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02/08/2015
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08/06/2015
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Arena Mediolanum Forum, Assago (MI), 02/06/2015
09/01/2015
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TSUNAMI EDIZIONI
Qualità al servizio dell'heavy metal
10/12/2014
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12/10/2014
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A tu per tu con Martin Schulman: un tuffo nel death metal di oggi.. e di ieri
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Ritorno alle origini
23/07/2014
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06/07/2014
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29/05/2014
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DEATH OVER BARRIO’S: BLOOD OF SEKLUSION + ONIRIK + TERRORSAW + GUESTS
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02/04/2014
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FREAK ANTONI
Non c'è gusto, in Italia, ad essere intelligenti
17/01/2014
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TWILIGHT GATE + DAEGONIAN
Dalle nebbie del passato al cancello del presente
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SUMMONING
L'alba dei vecchi tempi
12/06/2013
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L'oscuro mondo di Antonius Rex
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14/08/2012
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KATATONIA
Il giorno dopo la notte
04/04/2012
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Unison? Sonic? Unisonic!
17/03/2012
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ALBERTO RIGONI
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SONIC SYNDICATE
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QUESTIONI DI CORNA
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