      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La Band
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

04/10/19
BORIS
LφVE & EVφL

04/10/19
MYRONATH
Into the Qliphoth

04/10/19
WILLIAM DUVALL
One Alone

04/10/19
ESOGENESI
Esogenesi

04/10/19
STORM{O}
Finis Terrae

04/10/19
THE DARKNESS
Easter Is Cancelled

04/10/19
IN MOURNING
Garden of Storms

04/10/19
GATECREEPER
Deserted

04/10/19
EHLDER
Nordabetraktelse

04/10/19
SYBERIA
Seeds of Change

CONCERTI

03/10/19
NANOWAR OF STEEL + ROYPNOL
CRAZY BULL CAFE' - GENOVA

04/10/19
PINO SCOTTO
SANTOMATO LIVE - PISTOIA

04/10/19
SKELETOON + I AM LETHE
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)

04/10/19
IN OBSCURITY REVEALED + GUESTS
STELLA NERA - MODENA

04/10/19
BULLO FEST
LEGEND CLUB - MILANO

05/10/19
THE OBSESSED (ANNULLATO!)
SPAZIO 211 - TORINO

05/10/19
FOLKSTONE
REVOLVER - SAN DONA DI PIAVE (VE)

05/10/19
SADIST + ZERO TOLERANCE
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)

05/10/19
PLATEAU SIGMA
KRAKATOA FEST III - BOLOGNA

05/10/19
DISTRUZIONE + GRUMO
CONDOR DARK CLUB - RUBIERA (RE)
SAOR: guarda le versioni in acustico di due brani
03/10/2019 - 11:25 (42 letture)

RECENSIONI
82
86
ALTRE NOTIZIE
03/10/2019 - 11:25
SAOR: guarda le versioni in acustico di due brani
05/09/2019 - 12:09
SAOR: accordo con la Season of Mist
02/02/2019 - 11:58
SAOR: online l'audio di ''Forgotten Paths''
30/01/2019 - 21:17
FRANTIC FEST: aggiunto Saor
13/01/2019 - 12:10
SAOR: presentato il video di ''Bròn'' dal nuovo album
03/09/2018 - 00:05
SAOR: svelati i primi dettagli del nuovo disco
30/10/2016 - 09:53
SAOR: tutto 'Guardians' in streaming
13/10/2016 - 10:45
SAOR: disponibile lo streaming di Hearth
12/09/2016 - 19:09
SAOR: ascolta il brano 'The Declaration'
02/09/2016 - 11:44
SAOR: svelati i dettagli del nuovo album
ULTIME NOTIZIE
03/10/2019 - 14:16
MOONSPELL: gli Scream Baby Scream per le due date con i Rotting Christ
03/10/2019 - 11:33
ERIC CLAPTON: a giugno in Italia per due concerti
03/10/2019 - 11:11
GREAT MASTER: svelati i dettagli del prossimo album
03/10/2019 - 11:17
PSYCHOPUNCH: ecco un nuovo video
03/10/2019 - 11:13
ONI: disponibile in digitale il singolo ''Alone''
03/10/2019 - 11:08
THE CURE: online il live video di ''Want''
03/10/2019 - 11:02
NEGATOR: ascolta 'Temple of Light' dal prossimo album
03/10/2019 - 10:53
IMPERIAL TRIUMPHANT: entrano nel roster di Century Media Records
03/10/2019 - 10:30
MISERY LOVES CO.: anteprima e dettagli di ''Zero''
03/10/2019 - 10:41
BATTLESWORD: tornano a novembre con 'And Death Cometh Upon Us'
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     