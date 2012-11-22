ECLIPSE: online il video di ''The Masquerade''

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04/10/2019 - 18:25 (47 letture)

Shock
Venerdì 4 Ottobre 2019, 19.05.56
1
Altra canzone spettacolare di un gran disco!!!
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22/11/2012
Live Report
MELENCOLIA ESTATICA + FROSTMOON ECLIPSE + UMBRA NOCTIS + FUNERA EDO + BLAZE OF SORROW + MALANOCTEM
Frost Black Festival II - CSA Grottarossa, Rimini, 17/11/2012
 
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