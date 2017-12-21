ENGST: online il nuovo singolo

07/10/19
SAMMATH
Across The Rhyne Is Only Death
07/10/19
I AM LETHE
Journey
08/10/19
DYSANGELIUM
Death Leading
10/10/19
DEEP VALLEY BLUES
Demonic Sunset
11/10/19
I GIARDINI DI CHERNOBYL
Duel
11/10/19
NECROTTED
Die For Something Worthwhile
11/10/19
MUNICIPAL WASTE
The Lone Ranger (EP)
11/10/19
AETHERNA
Darkness Land
11/10/19
THE FERRYMEN
A New Evil
11/10/19
VANDEN PLAS
The Ghost Xperiment - Awakening
05/10/19
THE OBSESSED (ANNULLATO!)
SPAZIO 211 - TORINO
05/10/19
FOLKSTONE
REVOLVER - SAN DONA DI PIAVE (VE)
05/10/19
SADIST + ZERO TOLERANCE
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)
05/10/19
PLATEAU SIGMA
KRAKATOA FEST III - BOLOGNA
05/10/19
DISTRUZIONE + GRUMO
CONDOR DARK CLUB - RUBIERA (RE)
06/10/19
CHURCH OF MISERY
SPAZIO LIGERA - MILANO
06/10/19
THE OBSESSED (ANNULLATO!)
EVOL LIVE - ROMA
06/10/19
FOLKSTONE
PALCO 19 - ASTI
07/10/19
THE OBSESSED (ANNULLATO!)
FREAKOUT CLUB - BOLOGNA
09/10/19
CRASHDIET + GUESTS
LEGEND CLUB - MILANO