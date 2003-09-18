      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La Band
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

07/10/19
I AM LETHE
Journey

07/10/19
SAMMATH
Across The Rhyne Is Only Death

08/10/19
DYSANGELIUM
Death Leading

10/10/19
DEEP VALLEY BLUES
Demonic Sunset

11/10/19
VANDEN PLAS
The Ghost Xperiment - Awakening

11/10/19
I GIARDINI DI CHERNOBYL
Duel

11/10/19
NECROTTED
Die For Something Worthwhile

11/10/19
APOKALYPTIC RAIDS
The Pentagram

11/10/19
MUNICIPAL WASTE
The Lone Ranger (EP)

11/10/19
AETHERNA
Darkness Land

CONCERTI

06/10/19
CHURCH OF MISERY
SPAZIO LIGERA - MILANO

06/10/19
THE OBSESSED (ANNULLATO!)
EVOL LIVE - ROMA

06/10/19
FOLKSTONE
PALCO 19 - ASTI

07/10/19
THE OBSESSED (ANNULLATO!)
FREAKOUT CLUB - BOLOGNA

09/10/19
CRASHDIET + GUESTS
LEGEND CLUB - MILANO

09/10/19
PAUL GILBERT
DRUSO - RANICA (BG)

09/10/19
MOTORPSYCHO
CAPITOL - PORDENONE

09/10/19
AS I LAY DYING + CHELSEA GRIN + UNEARTH + FIT FOR A KING
MAGAZZINI GENERALI - MILANO

09/10/19
IMPLORE
BAR CASTELLO - CHIUPPANO (VI)

10/10/19
MOTORPSYCHO
HIROSHIMA MON AMOUR - TORINO
BLACK FLAG: annullate le date italiane
06/10/2019 - 15:05 (26 letture)

RECENSIONI
ALTRE NOTIZIE
06/10/2019 - 15:05
BLACK FLAG: annullate le date italiane
15/03/2019 - 09:35
BLACK FLAG: sei date in Italia ad ottobre
05/12/2017 - 11:25
ICED EARTH: online il video di ''Black Flag''
04/05/2013 - 13:18
BLACK FLAG: ascolta un nuovo brano
29/01/2013 - 02:37
BLACK FLAG: al lavoro su di un nuovo disco
26/01/2013 - 01:23
BLACK FLAG: ritornano dal vivo per uno show nel Regno Unito
12/03/2011 - 10:51
CAVALERA CONSPIRACY: anteprima della cover dei Black Flag
09/10/2003
Black Flag Festival:
18/09/2003
Black Flag Festival:
ULTIME NOTIZIE
06/10/2019 - 15:40
WARDRUNA: firmano con la Sony Music/Columbia Records, annunciati un nuovo album ed un tour
06/10/2019 - 15:26
SHADOW BREAKER: previsto per il prossimo anno l'album di debutto
06/10/2019 - 15:20
EPICA: presentata la versione acustica di ''Martyr Of The Free World''
06/10/2019 - 15:12
ELEGY OF MADNESS: firmano con la Pride & Joy Music, a gennaio il nuovo album
06/10/2019 - 14:03
ARTILLERY: deceduto Morten Stützer
06/10/2019 - 13:19
CREAM: è morto Ginger Baker
06/10/2019 - 11:09
SNEI AP: presentano il video di 'Io Sono un Problema'
06/10/2019 - 11:04
LIONHEART: guarda il video di 'Burn'
06/10/2019 - 10:57
SHRINE OF INSANABILIS: online un nuovo singolo dal prossimo album
06/10/2019 - 10:49
CRADLE OF FILTH: annullano alcuni show per dedicarsi al prossimo album
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     