EPICA: presentata la versione acustica di ''Martyr Of The Free World''

07/10/19
I AM LETHE
Journey
07/10/19
SAMMATH
Across The Rhyne Is Only Death
08/10/19
DYSANGELIUM
Death Leading
10/10/19
DEEP VALLEY BLUES
Demonic Sunset
11/10/19
VANDEN PLAS
The Ghost Xperiment - Awakening
11/10/19
I GIARDINI DI CHERNOBYL
Duel
11/10/19
NECROTTED
Die For Something Worthwhile
11/10/19
APOKALYPTIC RAIDS
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11/10/19
MUNICIPAL WASTE
The Lone Ranger (EP)
11/10/19
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06/10/19
CHURCH OF MISERY
SPAZIO LIGERA - MILANO
06/10/19
THE OBSESSED (ANNULLATO!)
EVOL LIVE - ROMA
06/10/19
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PALCO 19 - ASTI
07/10/19
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FREAKOUT CLUB - BOLOGNA
09/10/19
CRASHDIET + GUESTS
LEGEND CLUB - MILANO
09/10/19
PAUL GILBERT
DRUSO - RANICA (BG)
09/10/19
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CAPITOL - PORDENONE
09/10/19
AS I LAY DYING + CHELSEA GRIN + UNEARTH + FIT FOR A KING
MAGAZZINI GENERALI - MILANO
09/10/19
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BAR CASTELLO - CHIUPPANO (VI)
10/10/19
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HIROSHIMA MON AMOUR - TORINO