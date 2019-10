SEPULTURA: la copertina e il concept a cui ruota attorno il nuovo album

07/10/2019 - 16:44 (258 letture)



Discutine con noi sul FORUM Giovanni "nonchalance" Cau 5 con questo saranno i 3 dischi che i sepultura non sbagliano un colpo. ottimo 4 si sta cosa di paulo gira da tempo, chissà se è vero. Comunque bisogna in ogni caso dire che la musica dei sepultura soprattutto la prima era non ha mai avuto bisogno di grandi bassisti, era molto incentrato sui riff e sulla batteria, poi dopo la musica si è fatta più ricercata e allora magari paulo non essendo un mostro si è trovato in difficoltà..non so onestamente. Ma comunque ripeto la musica dei sepultura non ha mai veramente contato su un basso protagonista e portante sennò avrebbero ingaggiato un bassiste di livello superiore e fatto brani dal piglio più prog ma per quanto abbiano sviluppato nel tempo una buona tecnica la loro musica non ha mai raggiunto quella tecnica. 3 .....tutti buoni musicisti......ma su paulo.....forse...boh?..ho letto l'autobiografia di max cavalera......e non ne parla tanto bene.......sembra quasi una sorta di sid Vicious ......che le parti di basso sui dischi non le suonava lui....poi non so bisogna vedere se max dice la verita'.....o se cerca di sminuire il ruolo di paulo nella band..... 2 casagrande una macchina da guerra...kisser e paulo due musicisti sempre sottovalutati rispetto ai ben più celebri fratelli...greene grande impatto scenico meno vocale dove qua sempre la brutta copia di attila, comunque ancora un grandissimo gruppo 1 a me potete dirmi quello che vi pare ma in ogni caso sti musicisti al di là delle varie formazioni anche altalenanti fanno ancora musica dignitosa e con un senso anche a livello di testi e concetti espressi, che non sono mai banali come quest'ultimo. poi i gusti son gusti ma il fatto concreto secondo me è questo, gente che fa musica magari non sempre al top ma mai veramente banale e soprattutto sentita sia per sonorità e sia per concetti e opinioni espresse nei loro testi e concept. pare mio