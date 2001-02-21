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CIRITH UNGOL: un nuovo estratto dal live DVD
08/10/2019 - 18:15 (69 letture)

tino
Martedì 8 Ottobre 2019, 21.02.01
1
semplicemente grandiosi, anche se il suono mi sembra abbastanza elaborato in post produzione, sembra un lavoro da studio, tim baker da pelle d'oca
RECENSIONI
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