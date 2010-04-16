HOUSE OF SHAKIRA: presentato il primo singolo da ''Radiocarbon''

10/10/19
DEEP VALLEY BLUES
Demonic Sunset
11/10/19
LIFE OF AGONY
The Sound of Scars
11/10/19
ENTRAILS
Rise Of The Reaper
11/10/19
VANDEN PLAS
The Ghost Xperiment - Awakening
11/10/19
I GIARDINI DI CHERNOBYL
Duel
11/10/19
NECROTTED
Die For Something Worthwhile
11/10/19
MICHAEL SWEET
Ten
11/10/19
SILENT CALL
Windows
11/10/19
DODFODD
Stigma
11/10/19
THE FERRYMEN
A New Evil
10/10/19
MOTORPSYCHO
HIROSHIMA MON AMOUR - TORINO
10/10/19
PINO SCOTTO
DRUSO - RANICA (BG)
11/10/19
BONGRIPPER + BURNING GLOOM + SATORI JUNK
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
11/10/19
OMNIUM GATHERUM + IN MOURNING + HEIDRA
TRAFFIC CLUB - ROMA
11/10/19
MOTORPSYCHO
LATTERIA MOLLOY (c/o "La Nave di Harlock") - BRESCIA
11/10/19
IQ
CROSSROADS LIVE CLUB - ROMA
11/10/19
PINO SCOTTO
ROCK ON THE ROAD - DESIO (MB)
11/10/19
IRREVERENCE + MECHANICAL GOD CREATION
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)
11/10/19
WYRD (ITA)
EAST END PUB - MILANO
12/10/19
OMNIUM GATHERUM + IN MOURNING + HEIDRA
REVOLVER - SAN DONA' DI PIAVE (VE)