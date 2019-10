ANNIHILATOR: il primo inedito dal prossimo album

10/10/2019 - 16:32 (167 letture)



Discutine con noi sul FORUM Giovanni "nonchalance" Cau 4 Non so.... Sembrano più canzoni messe insieme quasi un mix... Come ho già scritto in altre occasioni waters è un grande esecutore ma come songwriting lascia un po' a desiderare... La song è potente ma forse un po' dispersiva... Inutile rivangare il tempo che fu... Quello non tornerà più... Imho 3 Io stento a credere che questa sia la stessa persona che ha composto quel gioiello di Never, Neverland.. 2 Jeff orma è diviso in due : o fa pezzi solo tirati che alla fine sono un po' ripetitivi tipo questo oppure fa pezzi troppo sdolcinati che risultano stucchevoli. Gli annihilator tempo fa univano le due anime ma ora o è bianco o è nero. Ultimamente sembra che a Jeff interessi più far vedere chi ha il pisello più lungo, del tipo io suono più tosto e veloce di te. E pure il titolo del pezzo lo dimostra i am warfare...o eddai a 50 anni quasi un testo o un titolo meno adolescenziale eddai, suona potente veloce e melodico come sai fare e non far vedere solo i muscoli zio! 1 Che gran cagata: Jeff sei sempre un gran chitarrista ma come voce non ci siamo proprio, il coro poi è penoso, ed in generale la canzone mi sembra un'accozzaglia di riff che non vanno da nessuna parte.