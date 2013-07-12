LIKE MOTHS TO FLAMES: svelato il brano ''Smoke and Mirrors''

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MAESKYYRN
Interlude
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SHRINE OF INSANABILIS
Vast Vortex Litanies
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BREAK ME DOWN
The Pond
18/10/19
SECRET CHAPTER
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INFECTED RAIN
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PSYCHOPUNCH
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UNAUSSPRECHLICHEN KULTEN
Teufelsbücher
16/10/19
BLACK FLAG - ANNULLATO
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A PALE HORSE NAMED DEATH
LEGEND CLUB - MILANO
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Teatro della Concordia - Torino
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THUNDERMOTHER
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ORION - ROMA
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STAMMITCH TAVERN - CHIETI
18/10/19
TIDES FROM NEBULA + GUESTS
HT FACTORY - SEREGNO (MB)
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TRAFFIC LIVE - ROMA
18/10/19
SHORES OF NULL + SEDNA
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