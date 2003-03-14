SATYRICON: in arrivo la ristampa di ''Rebel Extravaganza''

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15/10/2019 - 20:28 (140 letture)

tino
Martedì 15 Ottobre 2019, 20.51.00
3
per te non lo regge...per me è un album stratosferico è il mio preferito assieme a nemesis, ha svecchiato il genere ed è senza dubbio il più cattivo e malato, corredato da testi nazi e croci uncinate che facevano capire la deriva a cui andava il genere (per fortuna ora rientrata), insomma un disco sottovalutato ma da riscoprire senza dubbio
lisablack
Martedì 15 Ottobre 2019, 20.40.28
2
Fu una delusione tremenda sto disco..☹️ il paragone con i primi 3 non lo regge, neanche volendo, io sono di parte, i primi 3 album dei Satyricon sono, per un blackster, storia e culto
tino
Martedì 15 Ottobre 2019, 20.38.32
1
un capolavoro mostruoso
RECENSIONI
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