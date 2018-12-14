      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
Holding Absence - Album Cover
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

17/10/19
BREAK ME DOWN
The Pond

17/10/19
SHRINE OF INSANABILIS
Vast Vortex Litanies

17/10/19
MAESKYYRN
Interlude

17/10/19
SHRINE OF INSANABILIS
Vast Vortex Litanies

18/10/19
PSYCHOPUNCH
Greetings from Suckerville

18/10/19
MICHAEL MONROE
One Man Gang

18/10/19
UNEVEN STRUCTURE
Paragon

18/10/19
1349
The Infernal Pathway

18/10/19
RAY ALDER
What the Water Wants

18/10/19
NEGATOR
Vnitas Pvritas Existentia

CONCERTI

17/10/19
BLACK FLAG - ANNULLATO
Teatro della Concordia - Torino

17/10/19
THUNDERMOTHER
LEGEND CLUB - MILANO

18/10/19
BLACK FLAG - ANNULLATO
ORION - ROMA

18/10/19
PINO SCOTTO
STAMMITCH TAVERN - CHIETI

18/10/19
TIDES FROM NEBULA + GUESTS
HT FACTORY - SEREGNO (MB)

18/10/19
STAGE OF REALITY + NEW DISORDER + WHITE THUNDER
TRAFFIC LIVE - ROMA

18/10/19
SHORES OF NULL + SEDNA
BIKE BAR CINETICO - CERVIA (RA)

19/10/19
BLACK FLAG - ANNULLATO
RIVOLTA - VENEZIA

19/10/19
NODE
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)

19/10/19
SKELETOON + GUESTS
DAGDA LIVE CLUB - RETORBIDO (PV)
HOLDING ABSENCE: disponibile il live video di ''Monochrome''
17/10/2019 - 12:45 (58 letture)

ALTRE NOTIZIE
17/10/2019 - 12:45
HOLDING ABSENCE: disponibile il live video di ''Monochrome''
02/03/2019 - 22:41
HOLDING ABSENCE: ecco il video di ''Monochrome''
11/01/2019 - 21:09
HOLDING ABSENCE: disponibile il video di 'Perish'
14/12/2018 - 13:38
HOLDING ABSENCE: a marzo uscirà l'album d'esordio omonimo, ecco i dettagli
ULTIME NOTIZIE
17/10/2019 - 21:33
AMBERIAN DAWN: a gennaio il nuovo album
17/10/2019 - 20:40
ROTTING CHRIST: online il live video di ''Societas Satanas''
17/10/2019 - 20:23
GESCHLECHT: svelati i dettagli di ''New Load Continue''
17/10/2019 - 20:17
ORANSSI PAZUZU: entrano nel roster di Nuclear Blast
17/10/2019 - 18:27
1349: tutto il nuovo ''The Infernal Pathway'' in streaming
17/10/2019 - 15:09
HOUR OF PENANCE: online il video di ''Blight And Conquer''
17/10/2019 - 12:31
DUST (ITA): rivelate le prime anticipazioni del nuovo album
16/10/2019 - 20:53
JINJER: il concerto del 14 dicembre è spostato ai Magazzini Generali di Milano
16/10/2019 - 20:25
PEDIGREE: questo sabato nel reggiano coi Viscera/// e i Thedus
16/10/2019 - 20:17
NECROFILI: il 31 ottobre suoneranno a Roma con gli Hellretic
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     