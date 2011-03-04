HOUR OF PENANCE: online il video di ''Blight And Conquer''

17/10/19
BREAK ME DOWN
The Pond
17/10/19
SHRINE OF INSANABILIS
Vast Vortex Litanies
17/10/19
MAESKYYRN
Interlude
18/10/19
PSYCHOPUNCH
Greetings from Suckerville
18/10/19
MICHAEL MONROE
One Man Gang
18/10/19
UNEVEN STRUCTURE
Paragon
18/10/19
1349
The Infernal Pathway
18/10/19
RAY ALDER
What the Water Wants
18/10/19
NEGATOR
Vnitas Pvritas Existentia
17/10/19
BLACK FLAG - ANNULLATO
Teatro della Concordia - Torino
17/10/19
THUNDERMOTHER
LEGEND CLUB - MILANO
18/10/19
BLACK FLAG - ANNULLATO
ORION - ROMA
18/10/19
PINO SCOTTO
STAMMITCH TAVERN - CHIETI
18/10/19
TIDES FROM NEBULA + GUESTS
HT FACTORY - SEREGNO (MB)
18/10/19
STAGE OF REALITY + NEW DISORDER + WHITE THUNDER
TRAFFIC LIVE - ROMA
18/10/19
SHORES OF NULL + SEDNA
BIKE BAR CINETICO - CERVIA (RA)
19/10/19
BLACK FLAG - ANNULLATO
RIVOLTA - VENEZIA
19/10/19
NODE
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)
19/10/19
SKELETOON + GUESTS
DAGDA LIVE CLUB - RETORBIDO (PV)