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17/10/19
BREAK ME DOWN
The Pond

17/10/19
SHRINE OF INSANABILIS
Vast Vortex Litanies

17/10/19
MAESKYYRN
Interlude

17/10/19
SHRINE OF INSANABILIS
Vast Vortex Litanies

18/10/19
PSYCHOPUNCH
Greetings from Suckerville

18/10/19
MICHAEL MONROE
One Man Gang

18/10/19
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Paragon

18/10/19
1349
The Infernal Pathway

18/10/19
RAY ALDER
What the Water Wants

18/10/19
NEGATOR
Vnitas Pvritas Existentia

CONCERTI

17/10/19
BLACK FLAG - ANNULLATO
Teatro della Concordia - Torino

17/10/19
THUNDERMOTHER
LEGEND CLUB - MILANO

18/10/19
BLACK FLAG - ANNULLATO
ORION - ROMA

18/10/19
PINO SCOTTO
STAMMITCH TAVERN - CHIETI

18/10/19
TIDES FROM NEBULA + GUESTS
HT FACTORY - SEREGNO (MB)

18/10/19
STAGE OF REALITY + NEW DISORDER + WHITE THUNDER
TRAFFIC LIVE - ROMA

18/10/19
SHORES OF NULL + SEDNA
BIKE BAR CINETICO - CERVIA (RA)

19/10/19
BLACK FLAG - ANNULLATO
RIVOLTA - VENEZIA

19/10/19
NODE
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)

19/10/19
SKELETOON + GUESTS
DAGDA LIVE CLUB - RETORBIDO (PV)
HOUR OF PENANCE: online il video di ''Blight And Conquer''
17/10/2019 - 15:09 (109 letture)

RECENSIONI
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ARTICOLI
02/03/2013
Live Report
CANNIBAL CORPSE + DEVILDRIVER + THE BLACK DAHLIA MURDER + HOUR OF PENANCE
Alcatraz, Milano, 26/02/2013
06/06/2011
Live Report
STORMLORD + HOUR OF PENANCE + ROSAE CRUCIS + AIRLINES OF TERROR
Roma Delenda Est, Blackout Club, Roma, 04/03/2011
 
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16/01/2019 - 12:40
METALLIZED: disponibili le nuove playlist con Motley Crue, Hour of Penance e molto altro!
11/12/2018 - 17:03
METALDAYS: nuovo annuncio con Architects, Saturnus, Hour Of Penance e molti altri
27/11/2018 - 15:39
HOUR OF PENANCE: firmano per la Agonia Records
20/09/2018 - 11:09
COFFIN BIRTH: nuova band con membri di Hour of Penance, Fleshgod Apocalypse e Beheaded
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PEDIGREE: questo sabato nel reggiano coi Viscera/// e i Thedus
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