LORD OF THE LOST: pubblicano il video di ''Ruins''

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Beta
Venerdì 18 Ottobre 2019, 21.31.54
1
Visto oggi sul tubo. Merita. Molto ben fatto come al solito. Ero convinta che fosse una bonus track, ma sono stata corretta dalla band in risposta al mio commento. Figura di merda quotidiana fatta, ma il video resta bellissimo XDXD
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