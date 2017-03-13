CYHRA: presentato un nuovo brano

24/10/19
PLATEAU SIGMA
Symbols - The Sleeping Harmony of the World Below
25/10/19
JOE BONAMASSA
Live at the Sydney Opera House
25/10/19
THE LONE MADMAN
Let the Night Come
25/10/19
VISION DIVINE
When All Heroes Are Dead
25/10/19
JAN AKKERMAN
Close Beauty
25/10/19
ENEMYNSIDE
Chaos Machine
25/10/19
EXMORTUS
Legions of the Undead
25/10/19
NIGHTGLOW
Rage of a Bleedin’ Society
25/10/19
DENIAL OF GOD
The Hallow Mass
25/10/19
TURBOKILL
Vice World
19/10/19
BLACK FLAG - ANNULLATO
RIVOLTA - VENEZIA
19/10/19
NODE + GUESTS
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)
19/10/19
SKELETOON + GUESTS
DAGDA LIVE CLUB - RETORBIDO (PV)
19/10/19
FOLKSTONE
ORION - ROMA
19/10/19
PINO SCOTTO
KILL JOY - ROMA
19/10/19
DOOM OVER KARALIS
CUEVAROCK LIVE - QUARTUCCIU (CA)
19/10/19
ERESIA + GUESTS
THE FACTORY - CASTEL D'AZZANO (VERONA)
19/10/19
SHORES OF NULL + SEDNA
SCUMM - PESCARA
19/10/19
GIGANTOMACHIA + ASHENFIELDS + BRVMAK
EQUINOXEVENTS - FROSINONE
19/10/19
PEDIGREE + GUESTS
CASEIFICIO LA ROSA - POVIGLIO (RE)