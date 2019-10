LINDEMANN: online un nuovo video

9 @Rob: lo so che sono il gruppo di Tagtgren, ma sono un gruppo Death metal di cui non c'è ombra ... 8 @Shock: forse gli Hypocrisy sono stati citati in quanto gruppo di Tagtgren. Ma a riguardo non posso dire nulla perché non rientra(va)no nelle mie corde 7 anche a me ricorda molto il progetto Pain, progetto che ho ascoltato davvero tanto. 6 @Rob: io li ho tutti i dischi dei Pain, anche se Nothing remains è probabilmente il loro migliore. @Claudio:cosa c'entrano gli Hypocrisy?? 5 Tutte le musiche di LINDEMANN sono scritte da Peter Tagtgren, tranne che MATHEMATIK che è stata scritta dal fratello di Peter.. Till Lindemann scrive solo i testi e interpeta le canzoni. Direi che musicalmente mi sembra di ascoltare i PAIN, con un tocco di HYPOCRISY, con Lindemann alla voce. Nulla a che vedere con gli Emigrate di Richard Z. Kruspe dove il chitarrista dei Rammstein ha un ruolo di rilievo nello scrivere le musiche. 4 Chi mi ha citato i Pain? Ho un paio di cd (Cynic e Nothing remainder) e mi piacciono tantissimo. In effetti questo brano ricorda quelle atmosfere, meno epico e più gotico/industriale 3 Pare di sentire i Ramn, ma per chi li conosce (....) anche i Pain, buona canzone. 2 Praticamente un pezzo in stile Rammstein... 1 Sia questo singolo che il precedente Stehe auf mi sembrano ottimi, meglio di quanto avevo sentito per il disco precedente.