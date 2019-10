HOBBS` ANGEL OF DEATH: Ŕ morto Peter Hobbs

22/10/2019 - 11:52 (176 letture)



Discutine con noi sul FORUM Anna Rosa "annie" Lupo 4 R.I.P........ 3 Sad new .... Purtroppo giÓ ieri su diversi account di Instagram ne davano notizia... Il loro primo album resta un piccolo classico del thrash old school.... Rip 2 Rip 1 avevo una cassetta registrata negli anni 80 ma penso di non averla mai ascoltata, comunque sentite condoglianze, tra l'latro assomigliava in questa foto al mitico baffo jorg anche lui purtroppo scomparso