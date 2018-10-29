NORTHTALE: disponibile un video dal nuovo album

24/10/19
PLATEAU SIGMA
Symbols - The Sleeping Harmony of the World Below
25/10/19
CIRITH UNGOL
I’m Alive
25/10/19
VISION DIVINE
When All Heroes Are Dead
25/10/19
RINGS OF SATURN
Gidim
25/10/19
NOVERIA
Aequilibrium
25/10/19
CREST OF DARKNESS
The God Of Flesh
25/10/19
MELTDOWN (NOR)
Deadringer
25/10/19
CLOAK
The Burning Dawn
25/10/19
DAWN RAY`D
Behold Sedition Plainsong
25/10/19
VELVET VIPER
The Pale Man Is Holding A Broken Heart
23/10/19
FOLKSTONE
ORION - ROMA
23/10/19
PINO SCOTTO
MOB CLUB - PALERMO
25/10/19
MACHINE HEAD
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
25/10/19
INTER ARMA
LIGERA - MILANO
25/10/19
ARBORES AUTUMNALES FESTIVAL
GRIND HOUSE CLUB - PADOVA
25/10/19
FOLKSTONE
VIPER THEATRE - FIRENZE
25/10/19
HELLRETIC + BRVMAK
500CAFFE' - PIEDIMONTE S. GERMANO (FR)
26/10/19
DESTROYER 666 + ABIGAIL + DEAD CONGREGATION + GUESTS
MU CLUB - PARMA
26/10/19
MACHINE HEAD
HALL - PADOVA
26/10/19
INTER ARMA
FREAKOUT - BOLOGNA