SUNN O))): in concerto per tre date in Italia

24/10/2019 - 14:40 (101 letture)



Luca "Pez" Pezzetti 1 Cazzarola, ma solo a me è venuta l'idea di controllare chi sono Anderson e O'Malley? Nella vita ho sbagliato mestiere: mi sono chiesto quale etichetta potesse mai pubblicare roba simile (10 fastidiosi minuti di nulla)... perchè incidere roba simile se lo può permettere solo chi paga di tasca sua... ed infatti l'etichetta è di Anderson... per me possono fare la muffa