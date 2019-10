SUNN O))): tutto il nuovo ''Pyroclasts'' in streaming

26/10/2019 - 11:12 (79 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 5 ....fisicamente, nel senso di vederli live? perchè effettivamente il live è una sorta di rituale che forse ha più senso del disco per capirli. Perchè se prendi un loro disco arrivi a pensare che facciano ambient, ma se gli vedi live sembrano doom. L'idea che mi sono fatto è che sembrano, ma non sono o sono poca cosa. Hanno bisogno di troppo teatro per esportare la loro musica nei live, mentre dai dischi capisci che è musica asciutta priva di orpelli e che tutto ciò che è teatro è un di più che non calza per niente. 4 Sì, Life Metal è uscito ad aprile, ma era già stato presentato come prima parte di questo ipotetico doppio album. Monoliths & Dimensions è uno dei loro album più interessanti e riusciti insieme a Black One, questo è vero, ma io credo proprio di preferire questi ultimi due nella loro produzione, grazie anche alla mano - per me presentissima e chiarissima - di Steve Albini. 3 Ma Life metal non è uscito l'altro ieri? Comunque era già molto ambient quello. Il loro disco più intetessante rimane monolith. Perché ha un sound che è il giusto compromesso. 2 Per me è forse il loro album più "melodico" (parolone in questo contesto, ma mi baso solo sui loro dischi precendenti) ed era già stato ben introdotto dal precedente che ne seguiva la falsa riga. Ci sono molti elementi che fan sì che il suono dei Sunn O))) vada più vicino ad una sorta di ambient al limite della New Age piuttosto che al solito monolitico drone doom. Chiaramente vale sempre il discorso che questa è una musica da vivere più fisicamente che col semplice udito, ma ritengo questo nuovo disco piacevole da ascoltare. Ci si vede a Bologna a gennaio a questo punto. 1 Già il logo sembra la marca di un elettrodomestico, come la loro musica prende spunto da un elettrodomestico.