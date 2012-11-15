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31/10/19
SCALA MERCALLI
CIRCOLO HAPPY DAYS - NAPOLI
SWALLOW THE SUN: online il live video di ''Stone Wings''
28/10/2019 - 17:35 (46 letture)

duke
Lunedì 28 Ottobre 2019, 19.59.09
1
...grande band....hanno sempre prodotto musica davvero affascinante e di gran qualita'.....
RECENSIONI
s.v.
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15/12/2015
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SWALLOW THE SUN + WOLFHEART + ADIMIRON
Circolo Colony, Brescia (BS) - 10/12/2015
11/12/2015
Intervista
SWALLOW THE SUN
Answers from the North
29/10/2013
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SWALLOW THE SUN + ANTIMATTER + THE FORESHADOWING + TETHRA
Rock'n Roll Arena, Romagnano Sesia (NO), 26/10/2013
18/11/2012
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MOONSPELL + PAIN + SWALLOW THE SUN + LAKE OF TEARS + SCAR OF THE SUN
Estragon, Bologna, 15/11/2012
 
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