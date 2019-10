YES: in tour con tutto ''Relayer'', tre date in Italia

28/10/2019 - 17:45 (121 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 3 Presente 2 Dopo aver visto il tour di Close to the Edge/The Yes Album e di Fragile/Drama mi sono detto non vado più anche perché dopo la morte di Chris Squire faccio un po' fatica. Però Relayer lo amo e quindi andrò!!! Viva la coerenza 1 se i nonni mi tengono la bimba a Milano ci sarò