BOLOGNA SONIC PARK: i Deep Purple saranno headliner dell'edizione 2020

29/10/2019 - 13:00 (229 letture)



Anna Rosa "annie" Lupo 11 Che discorso difficile...I Deep Purple sono il mio gruppo preferito in ambito hard rock. Li ho visti con Blackmore e poi con Morse. Ma Gillan non è più lui dal '77 figuriamoci nel '93 in cui ancora faceva finta di cantare Child in Time. La tristezza è essere consapevoli che i nomi che attirano sono tutti over 60 (quando va bene). E non c'è nessuno che abbia la caratura per sostituirli. E quando c'è qualcuno che sgomitando si fa largo viene - a prescindere dai torti e dalle ragioni - snobbato o denigrato in quanto poco "genuino". @Tbone, Tino e Shock hanno ragione. Purtroppo... 10 Ma magari facessero festival con gruppi come GVF, Airbourne, The Struts e compagnia, qualcosa di nuovo e fresco e non sentire per la trentesima volta Smoke on the water!! Vai a sentirti oggi i Purple con un Gillan che praticamente non ha più voce, ma dai...io li ho visti trent'anni fa e allora ne è valsa la pena (e già Ian non cantava più come prima), oggi è solo uno spettacolo per nostalgici, per carità ognuno fa quello che vuole nella vita ma come ha detto Tino avrei preferito vedere i Jinjer al posto dei Purple (e lo dico anche se come gruppo non mi piacciono). 9 Una volta nella vita ? Io sono al 28mo concerto di loro e devo dirla tutta, l'anno scorso non sono venuti e mi sono mancati da morire. InFinite! 8 L'ultima volta che son venuti a Bologna me li sono persi, ma questa volta farò di tutto per vederli; vecchi o no, vanno visti almeno una volta nella vita! 7 Ricominceremo con i mini festival 6 Scherzi a parte mi sembra che non ci siano proprio in giro dei gruppi che possano raccogliere l'eredità di questi giganti. Anche perché il mondo della musica è totalmente cambiato. 5 Oppure un bel festival dei cloni!!! Greta van fleet, airbourne et simila. Che figata!!!! 4 Cattivo gusto? Ma era solo per ridere, e ci sono pure andato leggero😏 3 La battuta è di cattivo gusto ma comunque shock ha ragione, con tutto il rispetto per le carriere di questi signori, (ci metto in mezzo anche i vari ozzy, kiss, priest…) penso sia comunque necessario cominciare a svecchiare il genere…ma di brutto, altrimenti altro che ologrammi, diventeremo noi stessi degli ologrammi. Ben vengano i sold out di ragazzi come i jinjer che a piccoli passi stanno crescendo in un mondo dove il rock duro sembra essere ormai un genere o per vecchi o per musicisti in erba ansiosi di smanettare tra pentatoniche e virtuosismi alla you tube 2 Ora servono tutti altri gruppi rigorosamente over 60, così creeremo il primo Matusalem Festival (ovviamente serviranno nel backstage cateteri e personale infermieristico in caso di collassi)🤣🤣 1 Ora servono tutti altri gruppi rigorosamente over 60, così creeremo il primo Matusalem Festival (ovviamente serviranno nel backstage cateteri e personale infermieristico in caso di collassi)🤣🤣