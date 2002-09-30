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Cruelty and the Beast Re-Mistressed

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29/10/19
AIRBOURNE + SUPERSUCKERS
ALCATRAZ - MILANO

30/10/19
SKYFORGER + FINSTERFORST + ENISUM + HELSOTT
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)

31/10/19
GLI ATROCI
DAGDA LIVE CLUB - RETORBIDO (PV)

31/10/19
NANOWAR OF STEEL
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

31/10/19
THE LAST BAND + LAMBSTONE + GUESTS
LEGEND CLUB - MILANO

31/10/19
MEMORIES OF A LOST SOUL + GUESTS
THE SPIRE IRISH PUB - SIRACUSA

31/10/19
NECROFILI + HELLRETIC
B-FOLK - ROMA

31/10/19
THE BLACK + GUESTS
THE FACTORY - CASTEL D'AZZANO (VR)

31/10/19
QUANTUM SUPREME + HELL BOYS
ROCK HEAT - AREZZO

31/10/19
SCALA MERCALLI
CIRCOLO HAPPY DAYS - NAPOLI
PH: tutto il nuovo album in streaming
29/10/2019 - 19:24 (8 letture)

ARTICOLI
27/09/2019
Live Report
NILE + HATE ETERNAL + VITRIOL + OMOPHAGIA
Revolver Club, San Donà di Piave (VE), 21/09/19
19/05/2019
Live Report
SYMPHONY X + SAVAGE MESSIAH
Orion Club, Roma (RM), 12/05/2019
16/03/2019
Live Report
OVERKILL + DESTRUCTION + FLOTSAM AND JETSAM + CHRONOSPHERE - KILLFEST TOUR 2019
Phenomenon, Fontaneto D'Agogna (NO), 09/03/2019
17/02/2019
Live Report
AMORPHIS + SOILWORK + JINJER + NAILED TO OBSCURITY
Live Club - Trezzo sull'Adda (MI) - 12/02/2019
13/08/2018
Live Report
WE ARE DEATHCORE 2018 – DAY 2: CARNIFEX + A NIGHT IN TEXAS + DROWN IN SULPHUR + GUEST
Circolo Svolta, Rozzano (MI) - 06/08/2018
15/04/2018
Live Report
NOVELISTS + LANDMVRKS + PROSPECTIVE + DEFALLEN PROPHECY + WHERE STARS COLLIDE
15/04/2018 - Arci Tunnel Reggio Emilia
26/03/2018
Intervista
PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS
Il rock è un affare di famiglia
20/03/2018
Live Report
PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS + GORILLA PULP
Jailbreak Live Club, Roma, 16/03/2018
21/12/2017
Live Report
STIGE FEST - BLASPHEMY + ONE TAIL, ONE HEAD + POSSESSION + OTHERS
Campus Industry Music, Parma, 16/12/2017
22/10/2017
Live Report
BELPHEGOR + ENTHRONED + HATE + NERVOCHAOS
Circolo Colony, Brescia, 19/10/2017
12/10/2017
Live Report
ONSLAUGHT + ARTILLERY + CHRONOSPHERE + EXARSIS
Dagda Live Club, Retorbido (PV), 06/10/2017
16/09/2017
Intervista
BELPHEGOR
Cerchiamo sempre di metterci alla prova
29/06/2017
Live Report
SYSTEM OF A DOWN + PROPHETS OF RAGE
Visarno Arena, Firenze, 25/06/2017
06/06/2017
Live Report
I AM MORBID + NECROPHAGIA
Revolver Club, San Donà di Piave (VE) - 02/06/17
13/04/2017
Live Report
SECRET SPHERE + DGM + TRICK OR TREAT + SKELETOON
The Triumvirate Tour - Officine Sonore, Vercelli - 08/04/2017
06/12/2016
Live Report
POSSESSED + BELPHEGOR + ABSU
Circolo Colony, Brescia, 03/12/2016
29/11/2016
Intervista
SECRET SPHERE
Ritratto dal Sol Levante
19/11/2016
Live Report
ORPHANED LAND + VOODOO KUNGFU + IMPERIAL AGE + CRISALIDA
Dagda Live Club, Borgo Priolo (PV), 13/11/2016
21/09/2016
Intervista
ASPHYX
Intervista con Martin van Drunen
29/07/2016
Live Report
SONISPHERE
Ippodromo delle Capannelle, Roma, 24/07/2016
18/04/2016
Live Report
OOMPH! + DEATH VALLEY HIGH
Batschkapp, Francoforte sul Meno (GER), 10/04/2016
16/04/2016
Live Report
AMORPHIS
Fabrique, Milano (MI), 11/04/2016
2016-03-07
Live Report
SYMPHONY X + MYRATH + MELTED SPACE
Alcatraz, Milano (MI), 03/03/2016
04/12/2015
Live Report
NIGHTWISH + ARCH ENEMY + AMORPHIS
Unipol Arena, Casalecchio di Reno (BO), 29/11/2015
02/12/2015
Live Report
ASPHYXION + SHOTGUN + ACIDITY
Border Club, Torino (TO) , 28/11/2015
27/10/2015
Live Report
ORPHANED LAND + STIMMGEWALT CHOIR + MOLLLUST + HELFIR
Circolo MAME, Padova (PD), 22/10/2015
19/09/2015
Intervista
EPITAPH
L'intervista
13/08/2015
Live Report
BLACK TUSK + SELVA + BLACK ELEPHANT
Molo del Surf, Varazze (SV), 08/08/2015
03/07/2015
Live Report
ORPHANED LAND + LAMBSTONE
Liffrock Open Air, Gavirate (VA) - 28/06/2015
10/06/2015
Live Report
PORTAL + IMPETUOUS RITUAL + CHAOS ECHOES + BLASPHEMOUS NOISE TORMENT
Titty Twister, Parma, 04/06/15
08/06/2015
Live Report
SONISPHERE
Arena Mediolanum Forum, Assago (MI), 02/06/2015
29/05/2015
Live Report
NECRODEATH + PATH OF SORROW + SINPHOBIA + MOLOSSO
261, Genova, 22/05/2015
10/05/2015
Live Report
BLIND GUARDIAN + ORPHANED LAND
Alcatraz, Milano, 05/05/2015
07/05/2015
Live Report
NECROPHOBIC + GUEST
Traffic Club, Roma, 02/05/2015
24/04/2015
Live Report
ASPHYX + AGONY FACE + ADE + ALTRI
Circolo Colony, Brescia - 18/04/2015
14/03/2015
Live Report
DEVIN TOWNSEND PROJECT + PERIPHERY + SHINING
Live Club, Trezzo Sull’Adda (MI), 08/03/2015
12/03/2015
Live Report
MARDUK + BELPHEGOR + ALTRI
Circolo Colony, Brescia, 07/03/15
26/02/2015
Intervista
SECRET SPHERE
Intervista alla band italiana
12/02/2015
Live Report
GEHENNAH + BAPHOMET`S BLOOD + NECROMANCER + VESPER
Closer Club, Roma, 06/02/2015
22/01/2015
Live Report
EPITAPH + PATH OF SORROW + STRAIGHT TO PAIN
Angelo Azzurro Club, Genova, 17/01/2015
05/11/2014
Intervista
PHILM
Caos & feeling
02/10/2014
Intervista
NUCLEAR SIMPHONY
Lost in Wonderland. Again!
03/08/2014
Intervista
PROPHILAX
Divertimento, libertà e tanta goliardia
06/07/2014
Live Report
SONISPHERE
Ippodromo delle Capannelle, Roma, 01/07/2014
27/04/2014
Live Report
PROPHILAX
Qube, Roma, 24/04/2014
19/03/2014
Live Report
SODOM + ASPHYX + GUESTS
Demodè Club, 15/03/2014, Bari (BA)
06/01/2014
Intervista
HATESPHERE
Introspezione sull’atto delittuoso
27/10/2013
Live Report
ORPHANED LAND + KLONE + MATRICEDE + MARS CHRONICLES + EMBRACE OF DISARMONY
Traffic Club, Roma, 22/10/2013
26/06/2013
Live Report
METAPHYSICS + REFUGE OF DREAM + CALUMET
Villa Agnese, Milazzo (ME), 21/06/2013
12/06/2013
Live Report
SONISPHERE
Arena Fiera Milano, Rho (MI), 08/06/2013
10/06/2013
Live Report
SUFFOCATION + CEPHALIC CARNAGE + HAVOK + FALLUJAH + altri
Il Blogos, Casalecchio di Reno (BO), 05/06/2013
22/04/2013
Intervista
AMORPHIS
Gli aedi del "lirismo finnico"
29/03/2013
Live Report
ANTROPOFAGUS + VULVECTOMY + BLASPHEMER + LOGIC OF DENIAL + PHOBIC + altri
Live Pub Infinity, Pieve Fissiraga (Lodi), 23/03/2013
18/01/2013
Live Report
DARKSPACE + CYRILL SCHLÄPFERS & DAMPFSCHIFF-SYMPHONIE + OP RECHTS & HESS
Sonic Mountains - Dampfzentrale, Berna, 12/01/2013
11/12/2012
Live Report
OPHIS + GRAND SUPREME BLOOD COURT + DESASTER + ROADKILL XIII + SLAUGHTER COMMAND
Ohrakel, Ingolstadt (Monaco di Baviera, Germania), 01/12/2012
02/11/2012
Live Report
MARTY FRIEDMAN + YOSSI SASSI + STEPHAN FORTE
Circolo Kolony, Travagliato (BS), 25/10/2012
01/07/2012
Live Report
ANTROPOFAGUS + BLASPHEMER + WARMBLOOD + GOD SAVE THE HELL
Carlito’s Way, Retorbido (PV), 23/06/2012
17/04/2012
Intervista
SECRET SPHERE
Prima e dopo Roberto Messina
21/03/2012
Live Report
TIRESIA RAPTUS + ELEPHANTE + OTEHI
Sinister Noise, Roma, 16/03/2012
17/03/2012
Live Report
COPROPHILIAC + ONICECTOMY + DR. GORE
Closer Club, Roma, 10/03/2012
16/03/2012
Live Report
SUFFOCATION + CATTLE DECAPITATION + BLOOD RED THRONE + ADIMIRON + SEPHIRAH
Boulevard Rock Club, Misano Adriatico (RN), 10/03/2012
26/02/2012
Live Report
DREAM THEATER + PERIPHERY
Mediolanum Forum, Assago (MI), 21/02/2012
23/02/2012
Intervista
ORPHANED LAND
La strada per Romagnano Sesia
11/12/2011
Intervista
AMORPHIS
L’inizio dei tempi è lontano
20/11/2011
Live Report
AMORPHIS + LEPROUS + NAHEMAH
Alcatraz, Milano, 16/11/2011
15/11/2011
Live Report
ORPHANED LAND + ARKAN + MYRATH + ARTWEG
Rock N' Roll Arena, Romagnano Sesia (NO), 10/11/2011
29/10/2011
Live Report
EXHUMED + CEPHALIC CARNAGE + BEYOND MURDER + HELLVATE
Traffic Club, Roma, 19/10/2011
12/10/2011
Live Report
SYMPHONY X + PAGAN'S MIND + DGM
Live Club, Trezzo sull'Adda (MI), 07/10/2011
20/06/2011
Live Report
ASPHYX + INFERNAL WAR + BLACK FLAME
Carlito's Way, Retorbido (PV), 11/06/2011
08/03/2011
Live Report
SYMPHONY X + NEVERMORE + PSYCHOTIC WALTZ + MERCENARY
Viper Club, Firenze, 05/03/2011
04/12/2010
Live Report
AMORPHIS + ORPHANED LAND + GHOST BRIGADE
Estragon, Bologna, 26/11/2010
02/12/2010
Live Report
ELVENKING + SECRET SPHERE + ALL MY FAITH LOST
Deposito Giordani, Pordenone, 27/11/2010
29/10/2010
Live Report
TRIUMPH OF THE FOLK
Misano Adriatico, Boulevard Rock Club, 23/10/2010
26/10/2010
Intervista
OPHIS
Cari, vecchi nichilisti
12/05/2010
Live Report
OOMPH!
Thank God for Viagra!
18/06/2009
Intervista
AGORAPHOBIC NOSEBLEED
Poche parole, tanto baccano
04/12/2008
Intervista
SYMPHONITY
Parla Libor
03/11/2007
Live Report
DREAM THEATER + SYMPHONY X
Palalottomatica, Roma, 26/10/2007
29/06/2007
Intervista
SYMPHONY X
Parla Russel Allen
26/04/07
Intervista
HATESPHERE
Parla Jacob
29/01/07
Intervista
SYMPHORCE
Parla la band
06/02/2006
Intervista
EPHEL DUATH
Parla la band
04/07/2004
Live Report
METALLICA + SLIPKNOT + LOSTPROPHETS
Stadio Euganeo, Padova, 29/06/2004
08/04/2004
Intervista
SINPHONIA
Parlano Monika e Henrik
27/11/2002
Articolo
ALEPH
La biografia
30/09/2002
Articolo
PHLEBOTOMIZED
La biografia
 
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FAUN: in Italia a novembre 2020 per un'unica data
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LURKER OF CHALICE: tornano sul mercato con una raccolta di materiale inedito
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ZOLFO: firmano per Spikerot Records per l'uscita di ''Delusion of Negation''
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28/10/2019 - 19:37
STRANA OFFICINA: live il 10 novembre a Roma
 
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