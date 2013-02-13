ANGEL WITCH: online un nuovo video

01/11/19
LONG DISTANCE CALLING
Stummfilm – Live from Hamburg (A Seats & Sounds Show)
01/11/19
UNE MISERE
Sermon
01/11/19
SORGELIG
We, The Oblivious
01/11/19
DAWN OF DISEASE
Procession Of Ghosts
01/11/19
ABORTED
La Grande Mascarade
01/11/19
PAGANIZER
The Tower of the Morbid
01/11/19
SARKE
Gastwerso
01/11/19
CANNABIS CORPSE
Nug So Vile
01/11/19
ORNATORPET
Vid Himinsenda
01/11/19
STRAY FROM THE PATH
Internal Atomics
01/11/19
ANGELUS APATRIDA
LEGEND CLUB - MILANO
01/11/19
NANOWAR OF STEEL
VIPER THEATRE - FIRENZE
01/11/19
KYTERION
PUNKRAZIO - POMEZIA (RM)
01/11/19
MADHOUSE
THE ONE - CASSANO D'ADDA (MI)
01/11/19
DESERT CRUISER - A STONED FEST
ZOOM MUSIC CLU - MARCELLINARA (CZ)
01/11/19
HANDFUL OF HATE + GUESTS
THE FACTORY - CASTEL D'AZZANO (VR)
01/11/19
TOTAL DEATH + DECEIVER
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)
01/11/19
PARTY AFTER DEATH
CIRCOLO CULTURALE AQUARAGIA - MIRANDOLA (MO)
01/11/19
SCALA MERCALLI
SNACK BAR BELICE - SANTA NINFA (TP)
02/11/19
LACUNA COIL + ELUVEITIE + INFECTED RAIN
DEMODÈ CLUB - MODUGNO (BA)