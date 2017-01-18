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01/11/19
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01/11/19
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01/11/19
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01/11/19
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POWERWOLF: disponibile il singolo ''Kiss Of The Cobra King''
01/11/2019 - 13:36 (25 letture)

RECENSIONI
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ARTICOLI
10/11/2018
Live Report
POWERWOLF + AMARANTHE + KISSIN` DYNAMITE
Live Club, Trezzo sull'Adda (MI), 07/10/2018
22/01/2017
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EPICA + POWERWOLF + BEYOND THE BLACK
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