AGNOSTIC FRONT: il video di ''I Remember''

01/11/2019 - 15:51 (111 letture)



6 allora questo pezzo è più tendente all'oi! mentre quello prima era più crossover thrash alla fine gli agnostic front post reunion anni 90 si muovono su questi due stili hardcore crossver thrash e oi! punk. Le influenze oi! sono venute fuori dopo la reunion, prima erano molto più hardcore thrash sin dai primi ep poi la melodia street oi! è venuta fuori dopo. vabbè ci sta tutto è nel loro dna alla fine. 5 Ancora con quegli odiosi uooo uooo, mo basta, poi dovrebbero tornare con un chitarrista solista decente. Pezzo da abolire, per me. Sono sicuro che nel disco ci sarà di meglio.. 4 Il pezzo non l'ho ancora macinato però il video è bellissimo! Sinceramente non ci sento i Ramones però sapete 🤔😁😅... Comunque grandi Agnostici, i primi 3 album stra-consumati, quanti sogni su quelle note e quei testi... 😃 3 A me questa voce nasale piace un sacco, continuano con gli omaggi ai Ramones, pure dal vivo fanno Blitzkrieg Bop e hanno una carica della madonna 2 Agnostic Front dal 1982 lethal hardcore... Grazie di esistere. 37 anni di carriera e ancora spaccano. 1 Non sono un grande esperto in hc, però gli agnostic front li ho ascoltati nei primi loro album (hard times), e questa song mi garba parecchio... Non so ha qualcosa che mi ricorda i Ramones in certi frangenti ... 🤔😅